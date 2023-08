VACANZE IN TURCHIA | Alessia Marcuzzi in bikini fa impazzire i fan [FOTO]

Scampoli di vacanze, nuovi amori, cicogne in arrivo. Un fine agosto sfavillante per i nostri amati vip. Pillole di gossip su ItaliaChiamaItalia

Nuovi amori, amicizia o solo coincidenze? Leonardo Di Caprio ha gustato un dessert a Los Angeles insieme a Vittoria Ceretti. E si sono scatenati i rumors. Sarà la nuova fiamma? Sarà solo un’amica? Sarà semplicemente un incontro di lavoro? Con certezza non lo sappiamo. Ciò che sappiamo è che lei è una modella di 25 anni, giusto 23 meno di Leo, ed è sposata con il dj Matteo Milleri.

Ibiza sexy. Rita Ora, indimenticabile co-protagonista della saga delle 50 sfumature di grigio/nero/rosso ha scelto Ibiza come meta di buen retiro. L’attrice e popstar è in compagnia del marito Taika Waititi e ad alcune amiche. La coppia ha festeggiato un anno di matrimonio. Le nozze furono celebrate e festeggiate lo scorso anno in grande segreto.

Mamma bis. Rihanna ha fatto il bis. E’ nato il suo secondo bebè, è un maschio e lei è raggiante. Il primo figlio, avuto da Asap Rocky si chiama RZA ed è nato nel maggio del 2002. Ancora top secret il nome del nascituro. Si conosce solo l’iniziale, ed è la “R”.

Vacanze di ex. Mentre Elodie e Andrea Iannone stanno trascorrendo una vacanza a Porto Cervo, il suo ex Marracash, di professione rapper, sta passando le ferie a Pantelleria con Asia Pesenti. Entrambi sembrano aver archiviato la loro precedente relazione ed aver voltato pagina.

Trekking al top. Elena Santarelli ha deciso di fare trekking sulle Dolomiti insieme al marito Bernardo Corradi. Ed ha raggiunto i 2700 metri d’altezza, mostrando un outfit doc e un fisico perfetto e scolpito. La Santarelli è legata a Corradi dal 2007; si sono uniti in matrimonio nel 2014.







Bikini bollenti. Alessia Marcuzzi sfoggia bikini e fisico al top in Turchia, dove si trova in vacanza con i figli Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti e alcune amiche. L’ex marito Paolo Calabresi Marconi non era in loro compagnia.