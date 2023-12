La mortadella conquista gli Stati Uniti e diventa la regina dei salumi.

Il tipico insaccato italiano originario di Bologna sta letteralmente spopolando negli Usa, scrive Repubblica, con importazioni quasi duplicate in due anni.

Boom anche sui social. E il New York Times celebra il fenomeno.

Il quotidiano americano ripercorre anche la storia dell’insaccato in Italia, dove il suo prestigio raggiunse l’apice durante il Rinascimento, quando ingredienti come i grani di pepe dell’Asia orientale e i pistacchi del Mediterraneo erano incredibilmente costosi e il cibo artistico divenne popolare per famiglie come i Medici e i Borgia.

Successivamente la mortadella si è evoluta in un lusso quotidiano, mangiata a cubetti con il Lambrusco come aperitivo, o macinata nel ripieno dei tortellini in brodo.

Oggi il successo 2.0 del salume passa persino da Instagram e TikTok, dove la mortadella è divenuta popolarissima non per il sapore o la qualità, ma per la sua combinazione di colori pastello.

Insomma, la mortazza piace a tutti e conquista sempre più mercato oltre confine; un valido esempio di eccellenza made in Italy nel mondo.