UE | Concorso per giovani traduttori: aperte le iscrizioni

Il Mattino di Foggia spiega che le scuole secondarie di tutti i paesi dell’UE possono ora iscriversi a Juvenes Translatores, il concorso annuale di traduzione della Commissione europea.

Dal 2 settembre scorso, le scuole europee possono infatti iscriversi online (al link https://jt.ec.europa.eu/en) per consentire ai propri studenti di competere con i coetanei degli altri Paesi dell’Unione. Quest’anno i concorrenti tradurranno testi sul tema “Gioventù europea”.

“Con questo concorso – ha dichiarato Johannes Hahn, commissario per il Bilancio e l’amministrazione – vogliamo incoraggiare i giovani a prendere in considerazione una carriera nella traduzione e promuovere l’apprendimento delle lingue. Il 2022 è, infatti, l’Anno europeo dei giovani e il concorso riunirà ragazze e ragazzi di diversi Paesi, li incoraggerà a coltivare il loro amore per le lingue e li aiuterà a superare le barriere tra le persone e le culture”.

I partecipanti potranno scegliere da quale a quale delle 24 lingue ufficiali dell’UE desiderano tradurre (le combinazioni linguistiche possibili sono 552). La partecipazione al concorso avviene in due fasi. Nella prima fase le scuole devono iscriversi entro le ore 12 (ora italiana) del 20 ottobre 2022. Gli insegnanti possono compilare il modulo di iscrizione in una delle 24 lingue ufficiali dell’UE. La Commissione europea inviterà,poi, 705 scuole, selezionate mediante un sorteggio elettronico casuale, a partecipare alla fase successiva. I vincitori, uno per Paese, saranno annunciati all’inizio di febbraio 2023. La premiazione avverrà nella primavera del 2023.