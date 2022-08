TURISMO DELLE RADICI | Boom di turisti stranieri in Liguria

Un aumento vertiginoso dei turisti in arrivo dagli Stati Uniti che in Liguria hanno raggiunto un aumento del 909% negli arrivi e un + 891% per quanto riguarda le presenze. Guardando i dati appena usciti dall’osservatorio turistico regionale si segnalano quasi 32 mila arrivi contro i 3 mila dello scorso anno, e 74.513 presenze; tedeschi al primo posto con 54 mila arrivi per un totale di 216 mila presenze.

Secondo quanto scrive l’edizione di Genova del quotidiano La Repubblica, non si tratta di visite nelle mete classiche, le sempre apprezzate Cinque Terre e Portofino, ma di turisti che scelgono Genova per l’offerta culturale, vanno ad Imperia per il turismo esperienziale, amano le spiagge sabbiose di Lerici e quelle della Riviera di Ponente, cercano le proprie radici in Val Fontanabuona.

Tra i turisti che arrivano molti italoamericani alla ricerca delle proprie radici, che chiedono informazioni sul Galata e sul nuovo Museo dell’Emigrazione, oltre a visitare i borghi delle vallate genovesi.