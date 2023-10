Lorenzo Sartori, ex sindaco di Maserada sul Piave (dal 1969 al 1977), è morto all’età di 89 anni. Nell’associazione Trevisani nel Mondo – ricorda Il Gazzettino – si è occupato di intessere rapporti, di accogliere delegazioni, di visitare gli emigranti in difficoltà.

“Sono di quel periodo i viaggi in Brasile, in Canada e Australia, anche nell’Argentina stritolata da un tracollo economico senza precedenti, che visitò assieme a don Canuto Toso, sempre con l’intento di alleviare le sofferenze altrui”.

Il quotidiano ricorda che Sartori “durante la tragica alluvione del 1966, ha prestato opere di soccorso in favore della popolazione che gli sono valse il conferimento del titolo di Cavaliere della Repubblica. Durante la notte del 4 novembre di quell’anno le piogge eccezionali avevano infatti provocato il crollo degli argini del Piave, causando un fiume di fango e detriti che sommerse molti paesi rivieraschi.

Tra i comuni più colpiti ci furono anche quelli del medio corso: Nervesa della Battaglia, Spresiano, Cimadolmo, Ormelle, Zenson di Piave e, appunto, la sua Maserada. Il danno economico, ambientale, sociale ed emotivo fu enorme, ma lui ‘angelo del Piave’, in quella drammatica circostanza si prodigò per portare aiuti e conforto a quanti avevano perso tutto a causa della furia delle acque e si attivò pur tra mille difficoltà per creare la forza necessaria alla ricostruzione”.