Con un provvedimento proposto dall’assessore Mattia Gottardi, competente in materia di emigrazione, la Giunta provinciale di Trento ha confermato in carica fino al 31 ottobre 2026 i consultori che erano stati nominati, con un provvedimento dell’ottobre 2021, per un mandato che, in base alla normativa all’ora vigente, scadeva con la fine della scorsa legislatura.

Le norme attualmente in vigore prevedono invece che i consultori possano restare in carica fino ad un massimo di cinque anni; col provvedimento adottato è stata adeguata la durata dei loro incarichi.

“Grazie alla collaborazione dei consultori – sottolinea Gottardi – la Provincia attua nel mondo gli interventi in favore dei trentini o dei loro discendenti che vivono all’estero. Assicurano una presenza e una collaborazione in diversi ambiti territoriali indispensabile per dare concretezza alle iniziative che vengono attivate. Il loro è un ruolo rilevante dunque che per essere esercitato richiede competenza e conoscenza del tessuto sociale di riferimento. Con la conferma degli incarichi, la Giunta dà atto dell’importante lavoro che i consultori in carica stanno svolgendo e conferma loro piena fiducia e apprezzamento”.

I consultori in carica hanno seguito uno specifico percorso formativo, organizzato on line con la collaborazione della Trentino School of Management. L’attività formativa proseguirà nel 2024. Dal 6 al 10 marzo di quest’anno inoltre hanno partecipato a Trento alla Conferenza dei consultori, appuntamento che ha offerto loro la possibilità di confrontarsi con il sistema Trentino, approfondendone la conoscenza, ma ha permesso anche a diversi soggetti con cui i consultori si sono incontrati di ragionare sulle potenzialità offerte al Trentino dalla presenza e attività di questi referenti all’estero. Col provvedimento adottato oggi dalla Giunta sono stati confermati 14 consultori dei 15 nominati nel 2021.

Con un successivo provvedimento saranno adottate disposizioni per la copertura del ruolo rimasto vacante per il territorio del Canada, a causa del decesso del consultore che lo ricopriva.

I consultori della Provincia sono presenti in Argentina, Australia, Brasile, Cile, Europa, Messico, Stati Uniti, Uruguay e Paraguay e, appunto, Canada.