“That Night”, il nuovo singolo di Bobby Solo. Distribuito da “Sorridi Music”

E' in uscita su tutti i digital stores il 18 novembre, il nuovo singolo del popolare cantante Bobby Solo, cantautore, chitarrista e attore nato a Roma

“That Night” è distribuito dall’etichetta discografica “Sorridi Music”, del cantante e produttore discografico Jo Conti e prodotto dalla “Magilla Spettacoli” di Massimo Galantucci. Il brano è scritto direttamente da Bobby Solo, arrangiato dal M° Vito Vittorio Desantis a cura della Controrchestra Big Band.

Dopo Viola Valentino, cantante, attrice, ex modella italiana tornata sulle scene in grande stile, firmando con l’etichetta discografica romana “Sorridi Music” il singolo “E’ successo di tutto” (autori Joe Iozzo e Pierluigi Pellicanò) Bobby Solo, il re del rock ‘n ‘roll, (fan di Elvis Presley, artista a cui si ispira nello stile e nel modo di cantare) dopo diversi anni ritorna con l’etichetta discografica Sorridi Music, con un nuovo brano scritto da lui,con la sua brillante ed inconfondibile voce che trasmette subito emozioni al primo ascolto, accompagnato da ottimi musicisti, la splendida Controrchestra Big Band.

Nel 1964, Bobby Solo ha esordito al Festival di Sanremo con Frankie Laine e il brano “Una lacrima sul viso”, divenuto un successo internazionale, disco d’oro, un milione di copie vendute.

La canzone ha il testo di Mogol e la musica di Bobby Solo che però non la firma, non essendo ancora iscritto alla Siae, per cui lascia la firma a Lunero (pseudonimo di Iller Pattacini)

Nello stesso anno Bobby Solo esordisce nel mondo del cinema con “Una lacrima sul viso”, con Laura Efrikian e Nino Taranto in cui, oltre alla title track, interpreta altre canzoni tratte dal 33 giri. Sempre nel 1964 vince anche la prima edizione del Festivalbar, con “Credi a me”. Il 1965 gli porta la prima vittoria a Sanremo, con “Se piangi se ridi”.

Nel 1969, ha vinto il Festival di Sanremo con “Zingara”, in coppia con Iva Zanicchi, 1º in classifica di vendita, per due settimane.

Nel 1980 l’ennesimo successo, “Gelosia”, con cui partecipa al Festival di Sanremo; successo replicato l’anno successivo, con “Non posso perderti” e, nel 1982, con “Tu stai”

Nel 1989 vince, con “Una lacrima sul viso”, la trasmissione musicale “C’era una volta il festival”. Bobby Solo ha riscosso un notevole successo sui mercati tedesco, francese e spagnolo, con versioni in quelle lingue dei suoi successi.

Con “That Night”, il popolare cantante ritorna con un brano che delizierà sicuramente il suo affezionatissimo pubblico e fans, in attesa da tempo di poter di nuovo ascoltare un successo del loro artista preferito.

“Sorridi Music”, l’etichetta discografica indipendente di Roma, che distribuirà il nuovo singolo, festeggerà il quinto anno di attività a marzo 2023, vanta oltre 350 tra artisti e musicisti, i quali hanno condiviso l’ambizioso progetto ed una splendida realtà, nel mondo della musica italiana e internazionale, è dotata di uno staff giovane in grado di gestire e curare tutte le fasi della produzione musicale e si prospetta quindi, un futuro imminente ricco di iniziative, con l’obiettivo di continuare attivamente la produzione musicale attraverso una programmazione esclusiva.