TEXAS | “Taste of Italy”, a Houston la fiera dedicata a vino e cibi italiani

La nona edizione del ‘Taste of Italy Houston’, organizzato dalla Italy-America Chamber of Commerce of Texas, si terrà il 5 e 6 marzo 2023 e quest’anno si arricchisce di una seconda tappa gestita dalla Italian Chamber of Commerce in Canada – West. Lo riferisce Assocamerestero, l’Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero.

Si tratta di una fiera dedicata esclusivamente a vino e cibo italiani. Oltre alla tappa a Houston del 5-6 marzo, è prevista appunto una tappa in Canada, a Vancouver, il 2-3 marzo.