SVIZZERA | Italiani nel mondo, Billi (Lega) a Basilea per la festa dell’Associazione molisana

"La celebrazione – spiega Billi in una nota - ha incluso varie relazioni, anche sul turismo di ritorno in Molise, e si è conclusa in maniera conviviale con l'Orchestra del Molise Sonia Galante"

Simone Billi, deputato della Lega eletto nella ripartizione estera Europa, ha partecipato a Basilea alla festa del Giubileo organizzata dalla Associazione Molisana per il 50° anniversario dalla fondazione della sua prima associazione in Europa, avvenuta a Pratteln nel 1973.

“La celebrazione – spiega Billi in una nota – ha incluso varie relazioni, anche sul turismo di ritorno in Molise, e si è conclusa in maniera conviviale con l’Orchestra del Molise Sonia Galante”.

“Complimenti ad Angelo Berardini, Presidente della Federazione dei Molisani in Europa, Antonietta Crisante Abiuso, Responsabile Associazione Molisani in Svizzera, Mario Berardino, Responsabile comunicazione, Michelina Mandato, segretaria della Federazione. Grazie alla Console di Basilea, Benedetta Romagnoli, al Sindaco di Pratteln, Stephan Burgunder, Giuseppe Gasbarro, Ass. Rocchese, a Maria Tirabasso, Regione Molise, a Michele Schiavone e Barbara Sorce, Segretario e Consigliera del CGIE, a Salvo Buttitta, Presidente del Comites, Costanza Travaglini, coordinatrice Molise ‘Turismo delle Radici 2024’ e all’onorevole Toni Ricciardi per il supporto a questa iniziativa”, conclude Billi.