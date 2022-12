SPOTIFY 2022 | Sono i Maneskin gli italiani più ascoltati all’estero [VIDEO]

Secondo Spotify Wrapped 2022, la super classifica annuale della piattaforma di streaming più popolare al mondo, sono i Maneskin gli italiani più ascoltati all’estero. Battono tutti.

Sfera Ebbasta è l’artista più popolare in Italia e “Brividi” di Mahmood e Blanco è la canzone più ascoltata.

Nella top 10 anche Laura Pausini, artista donna italiana con più streaming nel mondo. Si può decisamente dire che questo sia l’anno delle conferme, anche in Italia. Per il secondo anno consecutivo, Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato del 2022, seguito da Lazza e thasup, in seconda e terza posizione. In quarta e quinta troviamo Blanco e Marracash.

L’artista donna è invece Madame, che si posiziona all’ottavo posto. L’album con il maggior numero di stream è invece Sirio di Lazza, seguito da Taxi Driver di Rkomi e Blu Celeste di Blanco.

Bad Bunny, la superstar portoricana, è l’artista più ascoltato in streaming a livello globale, per il terzo anno consecutivo. “As It Was” di Harry Styles, invece, è la canzone con il numero di stream più alto in assoluto.