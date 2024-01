Giuseppe Buccino Grimaldi, Ambasciatore d’Italia a Madrid, assistito dal Primo Consigliere politico e consolare Marco Lapadura, ha presieduto oggi una riunione della rete consolare italiana in Spagna, cui hanno partecipato i Capi degli Uffici consolari di prima categoria (Barcellona e Arona) e i Consoli Onorari italiani in Spagna e Andorra.

La riunione – si legge in una nota dell’Ambasciata – ha consentito di esaminare la crescente presenza di italiani in Spagna, oltre che lo stato dei servizi consolari nei due paesi di accreditamento.

Centrali nell’incontro sono state anche le questioni relative ai rapporti con il pubblico, l’introduzione di nuovi strumenti di comunicazione, le implicazioni pratiche di normative entrate in vigore di recente e l’attività preparatoria per consentire il voto alle prossime elezioni europee degli italiani residenti in Spagna e Andorra.

Sono, inoltre, state prese in considerazione alcune modalità di cooperazione della rete consolare nei settori della promozione economica e culturale, in una prospettiva di sinergie con le altre Amministrazioni e di promozione integrata del Sistema Italia in tutte le sue componenti.

Oltre alle centinaia di migliaia di turisti italiani che transitano ogni anno in Spagna e Andorra, la rete consolare italiana assiste circa 290.000 connazionali registrati all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).

Trattasi di una comunità più che raddoppiata nell’ultimo decennio (a fine 2013, gli italiani registrati AIRE in Spagna erano 142.347), con un incremento annuale di circa il 6% e quest’anno di quasi il 10%.

L’Ambasciatore ha ringraziato i Consoli Onorari per il loro lavoro, sempre più impegnativo, dal momento che alle funzioni tradizionali si sommano quelle legate al turismo contemporaneo, e per il fondamentale supporto logistico-organizzativo prestato, nel corso del semestre di Presidenza spagnola del Consiglio dell’Unione Europea, alle delegazioni governative italiane recatesi in Spagna per partecipare ai numerosi summit al vertice e riunioni ministeriali.