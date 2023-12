Martedì 19 dicembre il Comites di Madrid ha tenuto a Malaga un evento culturale volto a esplorare e celebrare la presenza della comunità italiana in Spagna, con l’obiettivo di promuovere la cultura italiana all’estero e di rafforzare i legami tra la comunità italiana e il paese ospitante.

L’evento, intitolato “Riconoscimento, Partecipazione y Convivenza della comunità Italiana in Spagna”, ha fornito un’opportunità per riflettere sui tanti italiani ed italiane che hanno scelto la Spagna come loro casa, arricchendo la società attuale.

L’incontro si è svolto presso l’Antiguo Edificio de Correos a Malaga, oggi sede del Rettorato dell’Università della città.

Emanuela Cozzoni, consigliere del Com.It.Es. Madrid e moderatrice del colloquio, ha dato il benvenuto ai partecipanti sottolineando l’importanza di celebrare la comunità italiana a Malaga.

Un gruppo di esperti e accademici ha arricchito l’evento con le loro conoscenze sulla comunità italiana all’estero.

L’evento si è concluso con una sessione interattiva di domande e risposte, permettendo al pubblico di partecipare attivamente, condividendo esperienze e ponendo domande ai relatori.