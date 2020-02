SONDAGGIO | Salvini o Meloni leader del centrodestra? Il 38% risponde Giorgia, solo il 28% Matteo

Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato ad Agorà, su Raitre, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito con il 29,9%, seguito dal PD al 21,5% e dal M5S al 14,2%. Poi Fratelli D’Italia all’11,6%, Forza Italia al 6,2%. Italia Viva è al 5,1%, La Sinistra 2,6%, Azione (Calenda) al 2,5%, Europa Verde all’1,9%, Più Europa al 1,8% e Cambiamo! (Toti) al 1,1%.

Secondo un altro sondaggio, sempre targato EMG Acqua, è Matteo Salvini il leader che riscuote maggiore fiducia in Italia, con il 34%, stessa percentuale di consensi di cui gode Giorgia Meloni; segue Giuseppe Conte al 33%, Nicola Zingaretti al 22%, Luigi Di Maio al 17%, Silvio Berlusconi 17%, Carlo Calenda e Mattia Santori al 17%. Poi Giovanni Toti al 15%, Matteo Renzi al 13% e Vito Crimi al 10%.

Non è finita qui. Quando agli intervistati si chiede quale sia secondo loro la persona più adatta a guidare il centrodestra, il 38% risponde Giorgia Meloni, mentre il 28% ha risposto Matteo Salvini. Il 34% degli intervistati preferisce non rispondere.

Occhio, però: quando la stessa domanda si pone solo agli elettori del centrodestra, il discorso cambia. Per il 55% di loro è Matteo Salvini il più adatto a guidare il centrodestra.

In merito al Senato che ha votato per l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini per la vicenda Gregoretti, il 43% degli intervistati pensa che “e’ sbagliato”, il 41% che “e’ giusto”. Il 16% preferisce non rispondere.