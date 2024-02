San Valentino nei Musei Civici con “RomAmor”, iniziativa culturale dedicata a tutti gli innamorati. Il 14 febbraio si propongono al pubblico numerosi appuntamenti a tema e itinerari romantici.

A Porta San Sebastiano si potrà conoscere la storia di San Valentino il santo che è diventato il simbolo di tutti gli innamorati con il percorso “Aureliano e i martiri cristiani: Porta San Sebastiano e il tempo di San Valentino”. Appuntamento alle ore 10, presso il Museo delle Mura, in via di Porta San Sebastiano, 18.

Al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina si scopriranno le storie d’amore e di sacrificio al tempo del Risorgimento con “L’amore ai tempi della rivoluzione”.

All’epoca della Repubblica Romana del 1849 storie di passione e sacrificio dei giovani eroi che hanno combattuto in difesa di Roma. Ritrovo alle ore 11, presso il Museo della Repubblica Romana e memoria garibaldina a Porta San Pancrazio.

Nella valle delle Camene si conoscerà la storia d’amore fra la ninfa Egeria e Numa Pompilio con “Il canto, la filosofia, la religione, l’amore: Egeria e Numa Pompilio, storia di un amore riuscito”. Un percorso che si snoda nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla e piazzale Numa Pompilio. Rendez vous alle ore 12 nell’area tra viale delle Terme di Caracalla e piazzale Numa Pompilio.

Al Rione Pigna si scoprirà la storia delle malmaritate che sfilavano in processione per ottenere una dote con “Zitelle e malmaritate”, alle ore 15 in piazza della Minerva.

Al Museo Napoleonico la storia delle passioni e dei tradimenti della famiglia dei Bonaparte-Primoli con “L’Amore e la Corte”. Un excursus tra le corti del I e del II Impero, tra l’inizio dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Incontro alle ore 16,30 piazza di Ponte Umberto I, 1.

Il 14 febbraio l’itinerario si snoda fino ai tempi recenti con la storia delle promesse d’amore con i famosi lucchetti a Ponte Milvio con “Ponte Milvio tra battaglie e promesse d’amore”.

Alle ore 12 alla Torretta del ponte, lato via Capoprati, viale di Tor di Quinto, per scoprire epigrafi, elementi decorativi, stampe e disegni narrano le vicende di un ponte diventato simbolo dell’amore.

Chi desidera trascorrere la giornata passeggiando mano nella mano, potrà scegliere di percorrere i numerosi itinerari romantici della capitale. Luoghi da sogno come il Giardino degli Aranci, la Passeggiata del Gianicolo, la Terrazza del Pincio, la Fontana di Trevi, e ancora parchi, ville, panorami mozzafiato come quello dello Zodiaco a Monte Mario, che rendono la nostra città una delle più romantiche del mondo.