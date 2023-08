Ritorna ArenAniene 2023: il grande cinema dai grandi festival

A Roma, al Parco del Ponte Nomentano, all’altezza di via Nomentana 416, giovedì 3 agosto torna la rassegna ArenAniene con il suo emblematico sottotitolo “il cinema che cura il territorio”.

La 6a edizione della rassegna, manifestazione di film e iniziative culturali e ambientali, è organizzata dalla cooperativa Tam Tam con la direzione artistica di Patrizia Di Terlizzi e quella organizzativa di Giulio Gargia, il patrocinio del Municipio 3 e la collaborazione di Lega Ambiente/ Mondi Possibili – Tavola Rotonda e del Centro Diurno di via Monte Tomatico della ASL RM1. L’arena – che durerà fino all’1 settembre conferma la sua formula riassunta nello slogan “ogni sera un film che ha vinto un premio” che ha segnato il suo successo nelle precedenti stagioni.

Nel programma infatti sono rappresentati i maggiori festival e premi di tutto il mondo. Un pezzetto di Venezia, Cannes, Berlino, Torino, Los Angeles, Taormina approderà perciò sulle rive dell’Aniene grazie alla selezione di film premiati in questi Festival. Per sei sere alla settimana infatti saranno proposte opere provenienti da queste prestigiose rassegne.

Una volta alla settimana, invece, wild card della direzione artistica per un lavoro ritenuto particolarmente meritevole. Doppio appuntamento giovedì 3 agosto: si apre alle 19.00 con un concerto di Daniele Savelli in Ricordo di Rino Gaetano. Alle 21.15 in programma Mixed by Erry di Sidney Sibilia, Nastro d’Argento 2023 come miglior commedia: una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un’incredibile avventura internazionale. Venerdì 4 agosto la giornata si apre alle 19 con Roma Cantautori – Pillole, un progetto del cantautore e illustratore Alessandro Cives dedicato alla ricchezza dei contenuti e dello spessore del vasto mondo del cantautorato romano e italiano.

Alle 21.15 sarà la volta di Mia di Ivano De Matteo: Globo d’Oro 2023 come Miglior attore, Mia è l’intensa storia di amore paterno che vede protagonista un eccellente Edoardo Leo.