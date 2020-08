REPUTAZIONE AZIENDALE | Ferrero, Ferrari e Barilla sul podio delle 100 imprese con la migliore reputazione in Italia

Il made in Italy viene dunque premiato dall'indagine con 8 aziende nella top ten; oltre alle prime tre classificate spiccano Luxottica, Eni, Lavazza, Armani e il Gruppo Fca

Sul Corriere di Bologna focus sulle imprese made in Italy. Ebbene, ci sono anche Ferrero, Ferrari e Barilla sul podio delle 100 imprese con la migliore reputazione in Italia. Questo in base alla prima edizione dell’indagine sulla reputazione aziendale elaborata dall’istituto indipendente Ales Market Research, realtà con 20 anni di esperienza nelle ricerche di mercato, che ha utilizzato la metodologia Merco, l’unico monitoraggio di reputazione al mondo oggetto di verifica da parte di un ente esterno.

