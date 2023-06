REPUBBLICA DOMINICANA | MAIE RD alla Celebrazione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

Massimiliano Scerra, coordinatore nazionale MAIE RD: “Cominciata l'interessante conversazione con il Vicepresidente di ARS Banreservas, Modesto Sánchez, per la confezione di polizze assicurative mediche per italiani over 65 anni”

Atto di Celebrazione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Cerimonia svoltasi presso il Club Banreservas il 14 Giugno 2023. C'era anche il MAIE della Repubblica Dominicana, rappresentato dal suo coordinatore Massimiliano Scerra.

“Abbiamo avuto l’occasione di confermare il nostro compromesso per diminuire il deficit di sangue in Repubblica Dominicana con il Dr. Pedro Sing, Direttore Hemocentro Nacional. Il Dr. Sing si identifica molto con i Club di Donatori, tra cui quello di Italiani, per il quale assicura pronunciarsi pubblicamente nei prossimi giorni”, dichiara Scerra sui social.

“Allo stesso modo é cominciata l’interessante conversazione con il Vicepresidente di ARS Banreservas, Modesto Sánchez, per la confezione di polizze assicurative mediche per italiani over 65 anni, in modo da offrire ancora più alternative ai nostri connazionali”, conclude il coordinatore nazionale del MAIE RD.