Referendum fallito, sconfitta della democrazia

Il quorum non è stato raggiunto ed il referendum sulla giustizia non è passato. Questa è una sconfitta per la democrazia. Il problema della giustizia in Italia c’è. Questo è un dato di fatto. I fatti dicono che la giustizia italiana ha dei problemi. Il referendum sarebbe servito per dare una scossa al sistema e per fare una seria riforma della giustizia. Basti pensare alla questione della separazione delle carriere dei magistrati. Non è normale il fatto che giudici e pubblici ministeri abbiano lo stesso percorso professionale.

Uno dei motivi per i quali non si fa impresa qui in Italia è il fatto che la giustizia non funzioni a dovere, tra processi lunghi e scarsa garanzia della certezza della pena e della certezza del diritto.

Certamente, il referendum non è stato comunicato bene dai mass media. Si potevano capire i mass media di sinistra, i quali erano contro il referendum, ma non era comprensibile l’atteggiamento di quelli di centrodestra, i quali avrebbero dovuto promuoverlo. Infatti, il referendum era stato promosso dal centrodestra. I mass media di centrodestra avrebbero dovuto parlare del referendum ogni giorno.

Si è persa un’occasione di cambiare la giustizia. Ha vinto il partito di chi non vuole che si cambi nulla in un settore importante come quello della giustizia. Questo è veramente triste.