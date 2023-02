Porta (Pd) incontra a Montecitorio Odino Faccia, cantante italo-argentino candidato al Nobel per la Pace

“Oggi ho ricevuto, a Montecitorio, il cantante italo-argentino Odino Faccia che nel suo lavoro artistico trasforma in canto le parole di Pace dei Pontefici. Odino è un giovane impegnato in tutto il mondo per lanciare un messaggio di Pace assieme alla Fondazione HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light), rappresentata oggi, da Ted Moon, Presidente per l’America della Fondazione stessa. In tale occasione, ho firmato l’appello per la Pace della Fondazione sostenendo, assieme ad HWPL, la candidatura di Odino Faccia a Premio Nobel per la Pace. Credo che in momenti difficili come questi per la pace nel mondo sia importante lavorare per gettare ponti di dialogo tra le culture e i popoli come fa Odino in linea con il mio impegno politico e sociale”. Lo ha dichiarato l’On. Fabio Porta, deputato del PD eletto in Sud America.