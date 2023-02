PIZZA SENZA FRONTIERE | Sbarca a Rimini il Campionato del Mondo di Pizza

Si terrà a Rimini dal 20 al 22 febbraio 2023 e riunirà professionisti da tutta Italia e da tutto il mondo, la nuova edizione del Campionato del Mondo di Pizza – Pizza Senza Frontiere. L’iniziativa sarà inserita all’interno della fiera Beer&Food Attraction, grazie alla collaborazione con IEG – Italian Exhibition Group.

Sold Out annunciato quello della nuova edizione che conta numeri record: 600 gare programmate in ben 16 categorie diverse tra gare di cottura e di abilità, con oltre 20 nazioni rappresentate dai partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Tra le tantissime novità del 2023, oltre a nuove ed innovative gare di cottura e abbinamento, come la pizza dessert, la pizza fritta, la gara pizza&birra, anche le più spettacolari gare di abilità: il freestyle – gara acrobatica di pizza, oltre che la gara di pizza più larga e di pizzaiolo più veloce.

Lo spazio per lo svolgimento delle gare occuperà circa 800 mq del padiglione A1, sarà allestito con 10 postazioni completamente attrezzate per la preparazione delle pizze, di cui 2 con forni a legna. Nella valutazione dei concorrenti saranno impegnati più di 20 giudici ai forni e addetti ai laboratori di preparazione e 6 tavoli di giurie con oltre 70 professionisti all’assaggio, selezionati a livello internazionale, fra cui i responsabili delle maggiori catene di pizzeria in Europa quali: Fratelli La Bufala, Rossopomodoro, Menchetti, Molino, L’Artigiano, Pizzikotto, Da Michele, Pizzium, Crazy Pizza, Pino Pizza.

Quali saranno le gare del Campionato del Mondo di Pizza? Le specialità di pizza cui potranno sfidarsi i concorrenti saranno:

Pizza in Teglia alla romana

Pizza in Pala

Pizza Tonda al Matterello

Pizza a 4 mani

Pizza a sorpresa

Mystery box

Pizza Classica

Pizza Napoletana Classica

Pizza Napoletana Contemporanea

Pizza Senza Glutine

Pizza Dessert

Pizza al Metro

Pizza e Birra

Pizza Fritta

Pizza Freestyle singola

Pizza più larga

Pizzaiolo più veloce

Titoli in palio e premi speciali

Le premiazioni di tutte le gare si svolgeranno mercoledì 22 febbraio 2023 a partire dalle ore 15.00 presso il Padiglione A1 della Fiera di Rimini; le premiazioni proclameranno i nuovi campioni del mondo per ognuna delle categorie in gara.

Ci sarà anche l’assegnazione di nuovi e innovativi PREMI SPECIALI:

Pizza in rosa: il premio sarà assegnato alla donna che otterrà il punteggio più alto in una delle competizioni;

Pizzachef emergente: verrà premiato il pizzaiolo under 30 con il punteggio assoluto più alto in una qualsiasi delle competizioni;

Re delle pizze romane: questo premio sarà assegnato al pizzaiolo che nelle tre gare di pizza romana (teglia, pala, tonda al matterello) otterrà il miglior risultato assoluto quale somma dei punteggi delle 3 gare.

Ma le sorprese non finiscono qui! I pizzaioli che si aggiudicheranno il titolo di campione del mondo entreranno di diritto – in qualità di finalisti – alla 8^ stagione del talent televisivo Master Pizza Champion, il primo ed unico talent televisivo dedicato alla pizza che tornerà in TV da ottobre sempre su SKY.