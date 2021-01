“Pekorase Italia-Germania”, il Pecorino Romano dop guarda al mercato tedesco

Punta ancora di più sull’estero il Pecorino Romano, una delle eccellenze made in Italy in campo gastronomico. In particolare, si guarda alla Germania: “Pekorase Italia-Germania” è il nome del nuovo progetto – che dovrebbe partire entro febbraio – per la internazionalizzazione formaggio dop tra i mercati di Germania e Italia.

Presentato dal Consorzio Pecorino Romano dop e cofinanziato dall’Ue, prevede un impegno finanziario di 3 milioni e 300mila euro in tre anni ed è risultato terzo nella classifica delle migliori proposte di finanziamento arrivate dai 27 Paesi dell’Unione.

Nel nuovo piano “Pekorase Italia-Germania” sono previste pubblicità televisive, concorsi di cucina per chef professionisti, sito web in tedesco e italiano, attività di social media e partecipazione alle maggiori fiere di settore in Italia e Germania.