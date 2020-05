PD SUDAMERICA | Videoconferenza con la Vice ministro degli Esteri Marina Sereni

La Vice Ministro ha potuto esporre le politiche messe in atto dal governo italiano per affrontare l’emergenza ed uscire dalla gravissima crisi

“Nonostante la pandemia in corso, l’attività del Partito Democratico in Sudamerica è stata intensa nel corso delle ultime settimane. Il coordinamento continentale del Partito Democratico ha promosso, in collaborazione con il dipartimento italiani nel mondo del partito, alcuni incontri che hanno visto la partecipazione dei circoli di Argentina, Brasile, Cile, Peru, Uruguay e Venezuela”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa di Fabio Porta, coordinatore Pd Sud America.

“Particolarmente interessante la video-conferenza con la Vice Ministro degli Affari Esteri Marina Sereni, utile a offrire alla rappresentante del governo italiano una panoramica aggiornata dei vari paesi sudamericani relativamente all’emergenza coronavirus con particolare riferimento alla situazione delle nostre collettività; la Vice Ministro, dal canto suo, ha potuto esporre le politiche messe in atto dal governo italiano per affrontare l’emergenza ed uscire dalla gravissima crisi.

Nel corso di questo primo evento è stato evidenziato e apprezzato l’atteggiamento responsabile dei Paesi che, come l’Italia, hanno affrontato in maniera seria e responsabile la pandemia, mentre severe critiche sono state riservate alla maniera con la quale alcuni governanti (soprattutto il Presidente Bolsonaro in Brasile) hanno colpevolmente sottovalutato il problema evitando di sostenere misure di quarantena e distanziamento sociale.

L’Assemblea dei circoli del Partito Democratico del Sudamerica ha visto la partecipazione del Responsabile del PD per gli italiani nel mondo Luciano Vecchi e del Presidente dell’Assemblea delegati esteri Massimiliano Picciani. Sono stati affrontati, insieme all’emergenza Covid19, problemi legati alla situazione della nostra collettività e alla riorganizzazione della rete del partito nel mondo.