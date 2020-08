Patto per l’Export, Pomari (MAIE Panama): “Una grande prova di responsabilità”

Quale strumento per la costruzione del “sistema Italia” nel mondo, la promozione della nostra presenza economica all’estero è uno dei pilastri fondanti del MAIE fin dalla sua nascita.

Assecondando questa determinazione, il Ministero degli Affari Esteri dell’attuale Governo ha voluto sostenere la definizione del “Patto per l’Export”, il quale, come ha ricordato in questi giorni il Vicepresidente del nostro movimento, l’On. Mario Borghese, ha visto opportunamente la luce nelle scorse settimane.

È confortante poter riscontrare questo risultato assai felice di uno sforzo saggio, tempestivo e di grande rilevanza, a maggior ragione in risposta alla più recente congiuntura recessiva; ma sicuramente importantissimo su di un piano strategico strutturale, considerato che storicamente le esportazioni creano all’incirca un buon terzo dell’intero Prodotto Interno Lordo dell’Italia.

Il “Patto per l’Export” in essenza è un documento programmatico che fissa le linee guida e di principio della collaborazione necessaria tra tutti gli attori rilevanti e/o competenti, tanto pubblici come privati, per la promozione della crescita economica italiana attraverso l’espansione delle esportazioni.

La sua attuazione sarà declinata in iniziative specifiche ed in atti di normazione dedicati, i quali entrambi dovranno essere definiti di volta in volta, e la sua efficacia finale sarà funzione diretta della buona volontà che tutte le parti interessate riusciranno a sviluppare verso l’obiettivo comune che assieme hanno deciso di affidare al “Patto”, per quanto condizionata oggettivamente dagli sviluppi del contesto internazionale.

Un caloroso applauso a questa grande prova di responsabilità e tutti i migliori auspici di successo.

Pietro Pomari

Coordinatore MAIE Panama