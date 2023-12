La Senatrice Francesca La Marca, eletta con il Pd nella ripartizione estera Nord e Centro America, deposita un’ulteriore interrogazione a risposta scritta per sollecitare i Ministri dei Trasporti e degli Esteri a comunicare quale sia lo stato dell’arte delle interlocuzioni in atto e a informare l’interrogante su quali siano gli impedimenti affinché si possa procedere con la conclusione dei protocolli d’intesa, riguardo all’Accordo Quadro tra Italia e Canada per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida, siglato ormai 6 anni fa.

A sottoscrivere l’interrogazione anche i colleghi e le colleghe, Senatori e Senatrici, Camusso, Furlan, Delrio e altri.

“Nei mesi scorsi, prima con un’interrogazione e poi con un intervento in Aula, ho riacceso i riflettori su una questione annosa che reca non pochi disagi ai tanti italiani residenti in Québec e ai cittadini quebbechesi in Italia, quella del reciproco riconoscimento delle patenti di guida. Non avendo ricevuto risposta né all’interrogazione presentata nel gennaio del 2023 e né all’intervento, torno ulteriormente sull’argomento per rimarcare la totale indifferenza di questo Governo verso le questioni importanti che riguardano i nostri concittadini residenti fuori dall’Italia”.

“Sono passati 6 anni dalla firma dell’Accordo Quadro tra Italia e Canada per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida. Nonostante i miei numerosi interventi in questi anni, non si è ancora pervenuti ad una conclusione, né risultano al momento ipotesi temporali relative alla conclusione delle trattative. Auspico quindi una rapida risposta da parte dei ministeri interpellati”. Così la senatrice La Marca, commenta la presentazione dell’interrogazione.