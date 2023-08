Occhiuto, governatore della Calabria: “Braccialetto elettronico ai migranti? Inaccettabile la proposta del governo britannico”

“Governo una Regione che in passato ha subito il dramma dell'emigrazione: tanti calabresi sono andati in giro per il mondo a cercare fortuna”

“Ritengo inaccettabile la proposta del governo britannico di usare il braccialetto elettronico per i migranti non ospitabili nei centri di accoglienza. Governo una Regione che in passato ha subito il dramma dell’emigrazione: tanti calabresi sono andati in giro per il mondo a cercare fortuna”. Senza mezze misure il giudizio di Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria, intervenuto a TgCom24.

“Quelli che oggi vengono in Europa scappano dalla fame, dalle guerre, dalla morte. Un Paese civile è un Paese fatto di donne e uomini che non hanno una concezione proprietaria del territorio nel quale hanno avuto la fortuna di nascere e di vivere. Questa è una cosa che dovremmo tutti imparare. Altra cosa, invece – ha obiettato il governatore calabrese – è far rispettare le regole intervenendo per i rimpatri di quelli che non hanno diritto all’asilo. Su questo il nostro governo fa bene ad essere molto rigoroso. Però atteggiamenti come quelli dell’esecutivo britannico sul braccialetto elettronico credo dimostrino che, a volte, i Paesi che si dichiarano più civili tanto civili poi non sono”.