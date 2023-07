Non è una vera estate italiana senza Bilboa

Un grande ritorno in comunicazione per Bilboa, marchio italiano storico di solari e prodotti per la protezione della pelle di Bolton Group.

Un ritorno tutto all’insegna dell’estate italiana: Bilboa è il profumo dell’estate per eccellenza, la sensazione di estate addosso, un brand storico per gli italiani ed emblema di vacanza, un marchio che affonda le proprie radici negli anni ’90 ma che sa sempre rinnovare il proprio valore e che torna prepotentemente in comunicazione nel 2023.

Per l’estate 2023 Bilboa è in comunicazione con un nuovo piano di comunicazione strutturato e multicanale, composto da eventi, advertising, sampling, social media e ambassadorship: chi meglio, poi, di Paola & Chiara per incarnare alla perfezione questo legame con l’estate italiane e gli anni ’90?

Il duo di artiste, tornato prepotentemente alla ribalta negli ultimi mesi, rappresenterà al grande pubblico il senso di italianità, spensieratezza e sensorialità di Bilboa, in grado di coinvolgere emotivamente le persone. Paola & Chiara saranno le protagoniste dell’estate 2023 veicolando un forte messaggio di positività, con eleganza e coolness.

Dopo essere state fotografate dal famoso Dario Plozzer, un loro TikTok ha toccato un milione di visualizzazioni ed è andato virale, ma la copertura social, che durerà per tutta l’estate, è di molto superiore. E mira a portare tutta la spensieratezza di questa bellissima vacanza italiana al grande pubblico.

La pianificazione Bilboa vedrà anche il lancio di una campagna radiofonica su Radio Deejay, a partire dal 16 luglio, con spot da 30” e passaggi per tutta la stagione.

E proprio con la media partnership di Radio Deejay, partirà il 22 luglio da Bibione l’undicesima edizione del Vertical Summer Tour, di cui Bilboa è title partner, che toccherà 8 località balneari in tutta Italia, da Nord a Sud. Il format del Tour è quello del Maxi Village, un villaggio itinerante che propone attività dalla mattina alla sera (10-19, che in alcuni casi di prlungherà anche al dopo cena) e per tutto il week end, su una superficie di 1.500 mq sulla spiaggia, con ingresso libero e gratuito. Bilboa aspetta tutti i vacanzieri sulla spiagga nell’area Bilboa all’interno del Village , con il fantastico gioco del Cruciverbone, la possibilità di provare e acquistare i propri prodotti e infine tante attività powered by Bilboa, come ad esempio il Beach Tennis.

Il Tour offrirà a tutti la possibilità di praticare sport sulla spiaggia (e in acqua) ma anche di rilassarsi tra i vari stand, sentire musica e divertirsi vivendo le tantissime esperienze ed attrazioni presenti, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay.

Il 2 agosto, nel corso della tappa di Cattolica del Tour, ci sarà l’esibizione esclusiva di Paola & Chiara, con la conduzione di Rudy Zerbi, un altro momento topico di emozione, divertimento e coinvolgimento.

Sempre le due artiste sono già protagoniste di un importante featuring (“Lambada”) con i Boomdabash, una vera fabbrica di hit estive, come testimoniano i successi degli scorsi anni con Loredana Bertè, Alessandra Amoroso, Baby K, Annalisa e Rocco Hunt: in questo caso la formula è quella del product placement di Bilboa all’interno del videoclip Lambada, il nuovo tormentone estivo.

Last but not least, Bilboa ha selezionato alcune decine di stabilimenti balneari in tutta Italia proponendo delle confezioni di crema solare in formato “Papersnap®”, il primo monodose in carta che si apre con una mano sola semplicemente piegando a metà la confezione, che garantirà protezione dal sole in una maniera innovativa e sostenibile per l’ambiente. Il bellissimo progetto verrà realizzato in collaborazione con Easysnap, azienda che possiede i brevetti sull’innovativa tecnologia di apertura del packaging, e i prodotti verranno distribuiti dal partner spiagge.it il marketplace che guida i turisti nella scelta e prenotazione della miglior spiaggia e gli stabilimenti balneari nella gestione e nell’incremento delle prenotazioni.

Davide Battaglia Brunaccini, Group Product Manager Bilboa, Neutro Roberts e Borotalco, ha dichiarato: “Siamo fieri di questo piano multicanale realizzato per Bilboa, un marchio storico e sinonimo di estate molto vicino ai consumatori: la presenza di Paola & Chiara come ambassador di marca veicolerà alla perfezione i valori di italianità, spensieratezza e sensorialità propri di Bilboa, il tutto condito da eventi live, piano social e nuovi canali di comunicazione con attivazioni eterogenee e ben orchestrate. Sono molto orgoglioso del team interfunzionale che ha reso possibile questa grande campagna”.