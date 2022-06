NEW YORK | Nicola Fiasconaro, maestro pasticciere, premiato con la Legion of Merit of Italy

Fiasconaro si trovava a New York per il Summer Fancy Food Show, fiera dell'alimen-tare del Nord America, che ha visto il ritorno dell'Italia con un ruolo di primissimo piano, in qualità di Country partner

Anche gli Stati Uniti onorano il maestro pasticciere Nicola Fiasconaro. L’Associazione dei Cavalieri O.m.r.i. del New Jersey gli ha consegnato la Legion of Merit of Italy per mano di monsignor Hilary Franco, nunzio apostolico rappresentante permanente presso le Nazioni Unite, e di Fabrizio Parrulli, generale di corpo d’armata dei Carabinieri, rappresentante militare presso le Nazioni Unite a New York.

Il tributo – scrive il Corriere della Sera – viene dato a Fiasconaro per l’«innato ingegno – si legge sulla targa – e la sua ormai celebre perse-veranza che saranno sempre una guida nel condiviso sogno di un domani migliore, e cristallina ispirazione per chi vive all’estero».

Fiasconaro si trovava a New York per il Summer Fancy Food Show, fiera dell’alimen-tare del Nord America, che ha visto il ritorno dell’Italia con un ruolo di primissimo piano, in qualità di Country partner.