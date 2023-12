Natale sta arrivando. Il cuore di Roma si illumina fra alberi maestosi e luci sfavillanti.

Si avvicina anche la Festa dell’Immacolata e l’8 dicembre si accende l’albero a piazza del Popolo, mentre dei diamanti dorati illuminano via dei Condotti, una delle strade modaiole più famose al mondo.

Una fila di luci sfavillanti e dorate, una sorta di installazioni a forma di diamante, si estende da largo Goldoni e via del Corso fino a piazza di Spagna. Secondo la tradizione le prime luci di Natale che si accendono sono quelle del Tridente, che danno il via al periodo natalizio nella città.

In Vaticano, in piazza San Pietro, verrà collocato un abete rosso alto 28 metri proveniente dall’alta Valle Maira.

L’albero di Roma invece verrà posizionato in piazza del Popolo, poiché in piazza Venezia sono in corso i cantieri per la metro C. Si tratta di un abete, arrivato dal Trentino e alto più di venti metri.

Abeti e luminarie quest’anno sono sponsorizzati da Renault Italia che ha stanziato fondi anche per gli alberi di Natale in dieci piazze dei municipi romani.

Gli alberi sono alti 6 metri, ecologici e con luce a led e si troveranno a Ostia, Bastogi, Pigneto, Infernetto, San Basilio, Torre Spaccata, Tor de’ Cenci, Tor Marancia, Villa Lazzaroni e via dei Romanisti, trasformando le aree in luoghi di aggregazione. Nel dettaglio ecco dove verranno posizionati nei municipi: Municipio III, via Carlo Ludovico Bragaglia / incrocio via Franco Fabrizi; Municipio IV, piazza Gaspare Ambrosini; Municipio V, via del Pigneto; Municipio VII, via Marcio Rutilio / angolo via dei Romanisti; Municipio VII, piazza Aruleno Celio Sabino; Municipio VII, villa Lazzaroni; Municipio VIII, via di Grotta Perfetta; Municipio X, piazza San Leonardo da Porto Maurizio; Municipio X, via Wolf Ferrari angolo via Scontrino; Municipio XIII, via Giuseppe Piolti de’ Bianchi / angolo via Francesco Torta.

L’albero di Natale è anche una consuetudine per le famiglie. E’ una maniera per immergersi in un mondo fatato, ricco di atmosfere suggestive e decorazioni fiabesche.

Come una magia, occorre un pizzico di creatività per renderlo bello e suggestivo, saper scegliere gli addobbi, candele e lanterne; le luci soffuse e calde diventano protagoniste e le decorazioni devono avere un aspetto allegro e festoso.

Via allora ai piccoli angeli, ai fiocchi e omini di neve, ai pacchettini regalo e ai mini babbi natale. E non dimentichiamo il puntale, a forma di stella o di angelo.