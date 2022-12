Cani e gatti ormai fanno parte della nostra vita, della nostra famiglia e vengono considerati sempre di più come componenti del nostro parentato.

Festa del Natale all’Oasi Felina di Porta Portese. Un evento che avrà luogo sabato 17 dicembre, dalle ore 11 alle ore 16, in via Portuense, 39 a Roma. Un giorno pensato appositamente per far conoscere al pubblico l’oasi, il rifugio per gattini che non hanno una famiglia, un luogo d’incontro e di informazioni sulle adozioni degli amici gatti.

L’obiettivo è anche quello di sensibilizzare la popolazione sull’assistenza e sulla condizione dei piccoli ospiti. In cartellone tante attività per adulti e bambini.

Facciamo Entrare il Natale in Canile! Sabato 17 dicembre, in via delle Pesche, 9, a Capena, dalle ore 10 alle 14, l’associazione Quintomondo Animalisti Volontari Onlus organizza una giornata in canile per festeggiare il Natale insieme. Si potrà lasciare un dono per i cani sotto l’albero (cibo, coperte, snacks, giochi ecc); acquistare un regalo last minute per le nostre bestiole, scegliendo fra gli articoli di artigianato realizzati dalle volontarie; acquistare il calendario Quintomondo 2023; acquistare i biglietti della riffa natalizia con estrazione il 20 dicembre. Inoltre l’associazione Quintomondo promuove quasi ogni settimana mercatini solidali per cani e gatti in varie zone della città di Roma. Natale a quattro zampe.

Una kermesse che si terrà domenica 18 dicembre nell’Oasi di via Cercemaggiore (zona Tiburtina-case rosse) dalle ore 9. Tante proposte per grandi e bambini, allo scopo di sensibilizzare i cittadini nei confronti delle adozioni e della vita insieme a queste splendide e amorevoli creature.

Barboraduno a Roma. Un happening riservato soprattutto ai barboncini, ma non solo, che si terrà il 18 dicembre, presso l’Agriturismo La mucca ballerina, nel verde del parco di Veio, dalle ore 11 alle ore 17. Dedicato ai barbo amici con o senza pedigree Enci, di tutti i colori e di tutte le misure, e anche agli umani senza barboncino. In programma una giornata a base di divertimento, con tanto di fotografo, bautique per abbigliamento e accessori, cosmesi, sfilata e molto altro ancora. Per iscriversi connettersi al sito internet. www.rossobarboncino.it/evento/barbo-friends-christmas).

Ricordiamo infine che il canile della Muratella in via della Magliana, 856 H a Roma, il rifugio La nuova cuccia di Montelibretti (info: www.quintomondo-onlus.it oppure pagina Facebook Quintomondo Animalisti Volontari Onlus) e tutti gli altri canili e rifugi in Italia hanno sempre bisogno nei mesi invernali di vecchie coperte, cucce, giornali, crocchette, alimenti da cani ecc per poter far meglio fronte alle necessità degli animali nei duri mesi invernali.