Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, parlando con i giornalisti in Senato ha fortemente criticato l’impianto della manovra economica impostato dal governo: “Non possiamo condividere l’impianto e il contenuto di una manovra economica che non preannuncia nessuna misura per la crescita e per gli investimenti di cui ha bisogno il Paese, che non risolve neanche il problema del caro prezzi“.

“Siamo fortemente preoccupati per una miopia sulle prospettive di politica economica e sociale, nulla di nulla che possa mettere al riparo l’Italia”.

“Anzi – aggiunge Conte – ci hanno sorpreso le parole della Meloni che parla di un paese che cresce più degli altri paesi europei. Evidentemente non sa leggere i dati macroeconomici, noi ci ritroveremo invece fanalino di coda d’Europa”.

“Al ministro Giorgetti do atto che con onestà intellettuale ha dichiarato finalmente che non c’è nessun buco di bilancio e che il debito che è aumentato è dovuto al Covid e non è colpa di Conte”, ha aggiunto l’ex premier. “Si parlino, presidente del Consiglio e ministro dell’Economia. È giusto che il presidente del consiglio interpelli e si consulti con il suo ministro, perché Meloni con grande disonestà ha detto nelle ultime settimane tutt’altro”.