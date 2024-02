“Da oltre tre anni attendiamo giustizia sul caso di Luca Ventre, cittadino italiano morto nel cortile della nostra ambasciata a Montevideo in Uruguay e per questo motivo saluto con favore l’opportuna decisione del GIP Anna Maria Gavoni in merito alla richiesta di archiviazione del caso avanzata dalla Procura di Roma“, così Fabio Porta, deputato del Partito Democratico eletto nella Ripartizione Sudamerica.

“Chiediamo giustizia anche a nome della famiglia di Luca”, continua l’On. Porta. “È necessario fare chiarezza su una vicenda che ha ancora troppi lati oscuri, anche in merito alle eventuali responsabilità della nostra rappresentanza diplomatico-consolare in Uruguay“, aggiunge il parlamentare del PD.