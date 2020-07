MISS MONDO | Valentina Ferrigno, giovanissima agratese in corsa per la corona

Valentina, sfilando via web da casa, ha già brillantemente superato la prima fase e al momento è impegnata nelle semifinali

Non si ferma il sogno di Valentina Ferrigno, giovanissima agratese in corsa per la corona di Miss Mondo.

In queste settimane sta affrontando le eliminatorie in vista della finalissima che si terrà a Gallipoli, dove verrà eletta colei che avrà l’arduo compito di rappresentare l’Italia nel mondo.

Valentina, sfilando via web da casa, ha già brillantemente superato la prima fase e al momento è impegnata nelle semifinali: da qui usciranno le finaliste che a Dervio si contenderanno un posto per l’ultima tappa del concorso.

Il Giornale di Monza segnala che accedendo alla pagina Facebook “Miss Mondo Lombardia”, fino al 18 luglio, è possibile lasciare il proprio voto per la bellissima agratese e contribuire in questo modo a coronare il suo grande sogno.