Messico: grande festa per i 200 anni dell’indipendenza. Per l’Italia c’è Della Vedova

Con uno spettacolo di luci e suoni sulla storica piazza dello Zocalo di Citta’ del Messico, in presenza di personalita’ nazionali ed internazionali, degli abitanti della capitale, e di una folta rappresentanza dell’esercito, il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha ricordato ieri i 200 anni dalla conclusione del processo indipendenza nazionale, durato un decennio.

Nel discorso introduttivo della celebrazione, il capo dello Stato ha esaltato l’ingresso, il 27 settembre 1821, dell”Eje’rcito Trigarante’ nella capitale, sottolineando che oggi il Messico “predica e promuove la fratellanza universale”.

Per Lopez Obrador, “la frase di quello che e’ stato il miglior presidente del Messico, Benito Juarez, secondo cui ‘fra gli individui come fra le Nazioni, il rispetto dei diritti degli altri significa pace’, sara’ sempre la guida delle nostre azioni in materia di politica estera, improntate ad uno spirito di cordialita’”.

Dopo aver assicurato che il Messico e’ stato e continuera’ ad essere “sinonimo di amicizia per tutti i popoli del mondo, il capo dello Stato ha manifestato la sua intenzione di dedicare “questa giornata ad esaltare l’importanza di mantenere relazioni amichevoli con tutte le Nazioni del mondo”. Per questo, ha concluso, “ci dichiariamo sostenitori della pace, della sovranita’ e dell’amore e, anche se non dimentichiamo, sosteniamo che e’ tempo di perdono e rispetto reciproco”.

All’evento erano presenti varie delegazioni internazionali, fra cui quella del governo italiano, guidata dal sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. Sulla facciata della cattedrale metropolitana, utilizzata come schermo, sono stati proiettati i messaggi del presidente statunitense, Joe Biden, e quello di due astronauti russi, che hanno salutato i 200 anni dell’indipendenza messicana. dell’indipendenza. Al termine, e’ stato offerto uno spettacolo audiovisivo, seguito da una rappresentazione in costume storico da parte di soldati messicani dei capitoli piu’ rilevanti dei dieci anni della guerra per l’indipendenza.

MESSICO, DELLA VEDOVA CON AMLO AL RICEVIMENTO DEL “TRIPLICE ANNIVERSARIO”

“Città del #Messico con il Presidente @lopezobrador_ al ricevimento conclusivo delle celebrazioni di #Mexico2021. Precedentemente visita alla mostra “La Grandeza de Mexico” con reperti recuperati da @Carabinieri Comando Tutela Patrimonio Culturale, grazie a cooperazione”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della VEDOVA. Per “Triplice Anniversario” s’intende il settimo centenario della fondazione di Tenochtitlian, l’attuale Città del Messico (1321), il quinto centenario della sua conquista da parte degli spagnoli (1521) e il bicentenario dell’indipendenza messicana (1821).