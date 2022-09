Mercato immobiliare USA: cresce l’offerta e diminuiscono i prezzi

"Per chi deve acquistare casa le condizioni sono più favorevoli. Per la prima volta da anni si assiste a un aumento sostenuto dell'offerta e a un rallentamento dei rincari dei prezzi degli immobili residenziali”

Mercato immobiliare. In USA prosegue l’aumento dell’offerta di case in vendita iniziato in primavera, che nel mese di agosto registra un incremento a doppia cifra, sancendo per la prima volta nel 2022 una riduzione del prezzo mediano di vendita. Dopo anni di flessioni continue, l’offerta è cresciuta per il quarto mese consecutivo. Luglio si è concluso con il 13,3% in più di case in vendita rispetto a giugno e con il 30,4% in più rispetto a un anno fa.

Secondo i dati elaborati dal Report RE/MAX, a luglio il prezzo mediano di vendita degli immobili è sceso a $415.000, segnando una contrazione del 2,9% rispetto a giugno. Ciononostante, per la prima volta dall’inizio dell’anno, a luglio si registra un significativo decremento del numero di case vendute, pari al 16,6% in meno rispetto a giugno e al 26,3% in meno anno su anno, con tempi di vendita che si aggirano intorno ai 24 giorni.

“Per chi deve acquistare casa le condizioni sono più favorevoli. Per la prima volta da anni si assiste a un aumento sostenuto dell’offerta e a un rallentamento dei rincari dei prezzi degli immobili residenziali”, ha dichiarato Nick Bailey, President e CEO di RE/MAX LLC. “Il mercato è in fase di riassestamento dopo un lungo periodo a favore dei venditori. C’è ancora margine di recupero con le nuove costruzioni, ma i cambiamenti degli ultimi mesi hanno dato finalmente un po’ di respiro agli acquirenti”.

Rich Gardner, agente immobiliare di RE/MAX North Professionals, con sede a Colchester nel Vermont, aggiunge: “Nell’area in cui operiamo il mercato immobiliare continua ad andare forte e ad essere particolarmente favorevole ai venditori. Da gennaio in poi, nella Chittenden County abbiamo continuato a registrare un aumento delle valutazioni per la vendita, sia di case unifamiliari, sia di appartamenti”.

A luglio il rapporto fra prezzo di chiusura e prezzo iniziale è stato pari al 101%, il che significa che, in generale, le case sono state vendute al 1% in più rispetto al prezzo inizialmente richiesto, in discesa rispetto al 102% di giugno 2022 e di luglio 2021.

NUOVI IMMOBILI IN VENDITA

Nelle 53 aree metropolitane coinvolte nell’indagine condotta da RE/MAX a luglio 2022, il numero di immobili appena messi in vendita è sceso del 7,8% rispetto a giugno 2022 e del 7,2% rispetto a luglio 2021. I mercati con la più grande flessione percentuale anno su anno di nuovi immobili in vendita sono stati Kansas City, MO, con -47,7%, St Louis, MO, con -36,9% e Burlington, VT, con -32,2%. A trainare l’aumento percentuale anno su anno dei nuovi immobili in vendita sono state Dover, DE con +39,4%, Phoenix, AZ, con +34,1%, e Trenton, NJ, con +19,1%.

TRANSAZIONI CONCLUSE

Nelle 53 aree metropolitane coinvolte nell’indagine condotta da RE/MAX a luglio 2022, il numero totale di immobili venduti è sceso del 16,6% rispetto a giugno 2022 e del 26,3% rispetto a luglio 2021. I mercati con la più alta flessione percentuale nelle vendite anno su anno sono stati Houston, TX, con -45,1%, San Diego, CA, con -42,1% e Miami, FL, con -40,9%. Nessuna area metropolitana ha registrato un aumento percentuale delle vendite rispetto all’anno precedente.

PREZZO MEDIANO DI VENDITA

A luglio 2022, il prezzo mediano degli immobili venduti nelle 53 aree metropolitane analizzate è stato di $415.000, in calo del 2,9% rispetto a giugno 2022 e in crescita dell’8,1% rispetto a luglio 2021. Solo Dallas, TX, ha registrato una diminuzione nel prezzo mediano di vendita del 1,9%. rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Delle 53 città, 27 hanno visto un aumento anno su anno a doppia cifra percentuale, le più alte a Tampa, FL, con +23,7%, Fayetteville, AR, con +21,6% e Raleigh, NC, e con +19,1%.

RAPPORTO FRA PREZZO DI VENDITA E PREZZO RICHIESTO – MEDIA DEI PREZZI NELLE 53 AREE METROPOLITANE

A luglio 2022, il rapporto medio fra prezzo di chiusura e prezzo iniziale degli immobili venduti nelle 53 aree metropolitane analizzate è stato del 101%, in discesa dell’1,3% rispetto a giugno 2022 e dell’1,1% rispetto a luglio 2021. Il rapporto fra prezzo di chiusura e prezzo iniziale esprime il valore medio del prezzo di vendita, diviso per il prezzo inizialmente richiesto nella compravendita. Se è maggiore del 100% significa che la casa è stata venduta a un prezzo superiore a quello iniziale. Se è minore del 100% significa che la casa è stata venduta a un prezzo inferiore a quello iniziale. Le aree metropolitane con il rapporto più basso fra prezzo di chiusura e prezzo iniziale sono state Coeur d’Alene, ID, e Miami, FL, con 97%, seguite da Bozeman, MT, e New Orleans, LA, con 98%. I rapporti più alti fra prezzo di chiusura e prezzo iniziale sono stati rilevati a Burlington, VT, con 105%, seguito da cinque città a pari merito – Boston, MA, Hartford, CT, Manchester, NH, Richmond, VA, e San Francisco, CA – con 104%.

ANDAMENTO DI VENDITA MEDIA MENSILE

Il numero degli immobili in vendita a luglio 2022 è cresciuto del 13,3% rispetto a giugno 2022 e del 30,4% rispetto a luglio 2021. Basato sugli immobili venduti a luglio 2022, l’andamento di vendita media mensile è salito a 1,8 mesi dagli 1,4 di giugno 2022 e dagli 1,2 di luglio 2021. A luglio 2022, i mercati con la più bassa offerta sono stati Albuquerque, NM, con 0,7, seguito da Manchester, NH, con 0,8.