Master Pizza Champion 7: torna il talent show per pizzaioli professionisti

Da lunedì 3 ottobre riparte il talent show Master Pizza Champion – giunto alla 7^ stagione – che incoronerà il miglior pizzaiolo professionista. Un vero e proprio viaggio nel Bel Paese per assaporare e scoprire prodotti tipici di regioni diverse, topping studiati a regola d’arte ed una varietà di impasti. Anche in questa nuova edizione, le novità non mancheranno.

Un’ambientazione moderna e decisamente pop sarà il dettaglio principale di questo nuovo studio televisivo che accoglierà i concorrenti da tutta Italia, i giudici e il pubblico da casa

Il programma è registrato in un’area dedicata di circa 500 mq tra set televisivo e laboratori di preparazione dove i concorrenti hanno a disposizione le aule didattiche completamente attrezzate di Accademia Pizzaioli, partner tecnico del talent televisivo e scuola di riferimento in Italia per la preparazione professionale del pizzaiolo.

Non mancano poi le attrezzature, fondamentali come in pizzeria e che permettono ai concorrenti di dare vita a farciture e pizze scenografiche: lo studio diventerà per cui una vera e propria pizzeria dove, puntata dopo puntata, si consumeranno le sfide sempre più ardue e la tensione dei concorrenti salirà ad ogni eliminazione.

I concorrenti di questa settima stagione

PIERPAOLO D’ANGELO

Pizzeria Hard Rocc – Roccamorice (PE) – Abruzzo

NICODEMO ARNONI

Pizzeria Soleado – Cirò Marina (KR) – Calabria

EMANUEL FACCHIN

Pizzeria Al Borgo 1964 – Cerea (VR) – Veneto

FEDERICA SAMARANI –

Samarani pizze – Pianengo (CR) – Lombardia

ALBERTO PAOLINO –

Pizzeria Las Vegas – Capaccio Paestum (SA) – Campania

CRISTIAN TOLU

Pizzeria Brown – Quartu Sant’Elena (CA) – Sardegna

MAURO ALBA

Pizzeria Roovido – Cesena (FC) – Emilia Romagna

ENRICO DE CARLI

Zio Mo’ Pizza e Bistrot – Legnago (VR) – Veneto

GIANLUCA PIERSANTI

Casa Pi Made in Pizza – Velletri (RM) – Lazio

GIANMARCO MANNI

Pizzeria Gusti Giusti – Nociglia (LE) – Puglia

MARIO SALVATO

Pizzeria La Fucagna – Pontecagnano (SA) – Campania

FABIO PANICO

Pizzeria Benvenuti al Sud – Torino – Piemonte

ANDREA GALLIZZI

Pizzeria Pizza Re – Roviano (RM) – Lazio

GIULIANO POLIGNANO

Combà Pizzeria – Putignano (BA) – Puglia

Il compito più duro spetterà come sempre alla giuria: Luciano Passeri e Tiziano Casillo si ritroveranno ancora una volta nei panni di giudici e tra una battuta simpatica e un ferreo giudizio, dimostreranno ancora una volta che a Master Pizza Champion non si scherza.

Lo storico trio di giudici si completa con la chef e imprenditrice Imma Gargiulo, che da sempre appassiona il pubblico con la sua simpatia, la profonda conoscenza delle tecniche di cucina e la capacità di capire i concorrenti.

Enrico Famà, ideatore del programma conferma: “Abbiamo raggiunto il traguardo della 7^ edizione di questo innovativo e unico format televisivo che è dedicato ai pizzaioli professionisti. Il numero di pizzaioli che partecipano alle selezioni, l’interesse delle aziende e l’audience complessivo in continuo aumento sono segnali vitali di un progetto che prosegue nella propria crescita ed evoluzione”.

L’appuntamento con le migliori pizze d’Italia sarà ogni lunedì dal 3 ottobre alle ore 20.15 su SKY 937, canale Italia 121 e 161 oltre che in streaming su YouTube e Facebook.