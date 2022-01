Mastella (Noi di Centro): “Casini Presidente riporterebbe al centro il Parlamento”

Il Sindaco di Benevento e leader del neonato partito “Noi di Centro” Clemente Mastella è intervenuto su Radio Cusano Campus. Con Mastella si è analizzato il primo giorno di votazione per il nuovo Presidente della Repubblica.

“Il passo indietro di Berlusconi ha complicato le cose invece che eliminare difficoltà, specialmente nel centrodestra – spiega Mastella – è il sintomo di una difficoltà oggettiva di Salvini e Meloni che si sfidano in vista delle prossime politiche. Il centrosinistra da tempo non esprime più una politica. È dal 2006 che non arriva al Governo vincendo le elezioni. Purtroppo non ha più un progetto. In generale la governance dei gruppi non ce l’ha nessuno. Si tenta di prolungare la legislatura il più possibile perché in molti non rientreranno in Parlamento. Berlusconi ci ha provato. Se gli avessero detto di no dall’inizio forse non si sarebbe arrivati a questo punto. Però c’erano senatori, deputati e consiglieri regionali di altri schieramenti che lo avrebbero votato”.

Mastella nei giorni scorsi si è speso per Pierferdinando Casini: “Avere un Capo dello Stato tecnico che insedia un Presidente del Consiglio tecnico sarebbe la morte della politica. Per quanto la politica abbia dato motivi di suicidio, un minimo di vitalità deve venir fuori. Occorre un compendio. Se dovessi dare un consiglio sarebbe questo: Draghi è bravissimo, continui a fare il premier. Non vedo perché Casini non possa essere un buon nome”.

“Casini non sarebbe il viatico per un nuovo centro. Sarebbe il frutto di un rigurgito del Parlamento che ricomincia a riassegnarsi un ruolo. Non dimenticate che quando ci fu l’elezione di Scalfaro fu il Parlamento a prendere il pallino grazie a Marco Pannella. La stessa cosa sta avvenendo ora. C’è questo antiparlamentarismo dilagante che non va bene. Draghi sconta il mancato dialogo con il parlamento. Si confronta il meno possibile e questa è una cosa che non mi piace”.