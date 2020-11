MANOVRA | Siragusa (Misto): “Ok ai miei emendamenti per gli italiani nel mondo: Comites e voto elettronico”

“E poi l’istituzione del Portale unico per gli italiani all'estero; su questo tema, in particolare, avevo in questi mesi presentato già due risoluzioni, approvate in Commissione”

“Soddisfatta per il parere favorevole espresso dalla Commissione Affari esteri agli emendamenti da me presentati alla Legge di Bilancio 2021, e dedicati agli italiani all’estero. Due proposte a cui tengo particolarmente, con i seguenti scopi: innanzitutto, attraverso un’adeguata copertura economica, garantire lo svolgimento delle elezioni di rinnovo dei membri dei Comites, che si svolgeranno l’anno prossimo; contestualmente, utilizzare quest’occasione elettorale per far partire la sperimentazione del voto elettronico. In secondo luogo, istituire il Portale unico per gli italiani all’estero; su questo tema, in particolare, avevo in questi mesi presentato già due risoluzioni, approvate in Commissione”. È quanto afferma in una nota la deputata Elisa Siragusa, eletta nella ripartizione estera Europa, membro della Commissione III alla Camera, che aggiunge: “Queste proposte emendative dovranno ora essere discusse e votate in Commissione V, Bilancio; ma l’odierna approvazione in III Commissione è sicuramente un segnale positivo”, conclude.