Scomparsa Roberta Cortesi, italiana che da Osio Sotto, suo paese di origine, si era trasferita a Malaga un paio d’anni fa.

L’avvocato Luca Gambirasio, che assiste la madre e la sorella, ha inviato una mail alla polizia spagnola per chiedere un coinvolgimento dei famigliari della 36enne di cui non si hanno più notizie da sabato 25 novembre.

“Noi siamo convinti che sia avvenuto un evento delittuoso”, ha dichiarato il legale della famiglia.

Il punto di partenza sono gli ultimi messaggi Whatsapp che la donna ha inviato alla mamma per l’ultima volta il giorno della scomparsa, dopo di che il silenzio.

“Un comportamento strano, anomalo, non da Roberta, abituata a telefonare alla mamma con frequenza, anche alla luce dello stretto rapporto che ha con la famiglia”. Alla sorella, in una delle ultime chiamate, aveva detto di essere contenta per il nuovo lavoro trovato in un ristorante.

Le indagini a tutto campo finora non hanno portato a nulla. Interessata anche l’Interpol, come ha fatto sapere l’ambasciata.