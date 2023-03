MAIE GUATEMALA | Herbert Fernando Campo Doninelli responsabile del dipartimento Giovani

E’ membro del Comitato Consultivo per i giovani Società Dante Alighieri de Guatemala e Segretario del Comites locale. Nel 2019 ha partecipato all’incontro dei Giovani italiani nel mondo organizzato dal CGIE a Palermo, in Sicilia

Herbert Fernando Campo Doninelli è il nuovo responsabile del dipartimento Giovani del MAIE Guatemala, nominato da Giuseppe Cacace, coordinatore MAIE Centro America e Caraibi, d’accordo con Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE.

Nato in Guatemala nell’agosto del 1988, ha una Laurea Magistrale in Architettura all’Università Francisco Marroquin e un Master in Relazioni Internazionali conseguito nello stesso ateneo.

Nel 2018, per alcuni mesi, ha lavorato all’Ambasciata d’Italia come digitatore e poi come incaricato degli archivi, fisico e digitale. Dal 2019 rappresenta l’istituto In Florence Academy: collabora nella ricerca di studenti interessati alla lingua e alla cultura italiana e offre servizio di consulenza per gli interessati a viaggiare in Italia e studiare presso l’istituto.

E’ membro del Comitato Consultivo per i giovani Società Dante Alighieri de Guatemala e Segretario del Comites locale. Nel 2019 ha partecipato all’incontro dei Giovani italiani nel mondo organizzato dal CGIE a Palermo, in Sicilia.

“Proprio in quell’occasione – ricorda Herbert Fernando – ho conosciuto il Senatore Ricardo Merlo, che spiegava le basi fondamentali del MAIE, ovvero un movimento orientato a dare voce agli italiani all’estero. Quella spiegazione ha attirato molto la mia attenzione. Oggi decido di entrare nel MAIE, proprio perché la forza del Movimento sono gli italiani nel mondo”, conclude.