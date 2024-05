Elevata pregevolezza dei materiali, iconicità e design di altissima qualità: sono queste le caratteristiche che i consumatori stranieri apprezzano maggiormente del brand made in Italy. E sono sempre questi che fanno sì che i prodotti nostrani non perdono il loro prestigio all’interno del mercato internazionale, diventando iconici. Questo, almeno, è quanto emerge dall’indagine “Quale valore del brand made in Italy nel mondo”, realizzata da Unioncamere in collaborazione con Assocamerestero e La rete delle Camere di Commercio Italiane all’estero, presentata durante il convegno “Italia: un valore nel mondo”, che ha visto confrontarsi personalità del mondo politico, istituzionale ed economico sulle caratteristiche che rendono unico il nostro Paese all’estero.

L’indagine ha coinvolto 3mila rispondenti, tra cui aziende italiane iscritte alla rete delle Cccie ei loro rappresentanti, imprese italiane esportatrici, distributori e fornitori di prodotti italiani. Cinque invece i focus group organizzati con le Camere di Commercio Italiane all’Estero di Johannesburg, Londra, New York, San Paolo e Tokyo.

“Il made in Italy è un brand trasversale che accoglie tutte le nostre imprese: è il biglietto da visita dell’Italia all’estero”, ha detto Andrea Prete, presidente di Unioncamere.