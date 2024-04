Una data simbolo per celebrare il Made in Italy: il giorno della nascita di Leonardo, il genio fiorentino che è stato insieme artista, scienziato, inventore e innovatore. A lui – si legge su Il Sole 24 Ore – si è ispirato per la scelta del nome il Comitato Leonardo, voluto nel 1993 da Confindustria, Ice e un gruppo illuminato di imprenditori, artisti, personaggi della cultura, scienziati.

Lo scorso 15 aprile, nella Giornata nazionale del Made in Italy, promossa dal Mimit il Comitato Leonardo ha conferito cinque premi: il Premio Leonardo è andato a Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, un gruppo che fattura 10 miliardi, ha in portafoglio ordini per 64 miliardi, porta da decenni, realizzando infrastrutture, il nostro paese nel mondo; il Premio Leonardo International a Ilya Yuffa presidente di Lilly International, prima azienda farmaceutica al mondo per capitalizzazione che ha il suo cuore in Italia, in particolare a Sesto Fiorentino.

Oltre a questi due protagonisti – scrive Il Sole 24 Ore – sono state premiate, con i Premi Qualità Italia, realtà di spicco dell’imprenditoria giovanile e femminile, simbolo di un Made in Italy capace di innovare e rinnovarsi.