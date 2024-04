In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, l’Ambasciata d’Italia a Tokyo aprirà al pubblico il 15 aprile la “Casa del Design Italiano”, la prima esposizione permanente di design industriale italiano presso un’Ambasciata italiana all’estero.

L’iniziativa, voluta dall’Ambasciatore Gianluigi Benedetti e curata dagli architetti Matteo Belfiore e Valentina Cannava (MB-AA), è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione del Disegno industriale (ADI) e col prezioso contributo di più di 20 aziende italiane.

L’esposizione, inaugurata lo scorso 12 marzo, è allestita negli spazi aperti della Cancelleria (ingresso, atrio e salone) ristrutturata nel 2005 con un progetto dell’architetto Gae Aulenti.

La mostra include una selezione di oggetti e arredi iconici, alcuni dei quali insigniti del prestigioso premio Compasso d’Oro.

L’allestimento è stato studiato per consentire di realizzare facilmente diverse configurazioni degli spazi adatti alle varie esigenze dell’Ambasciata. Il primo spazio espositivo è dedicato al design dell’automotive e raccoglie componenti di design progettati per le quattro e due ruote.

I totem espositivi, prodotti da Graniti Fiandre, sono rivestiti con le innovative lastre Maximum Uni Ice Active da 6mm ed ospitano il freno a disco Brembo Upgrade Gt Braking System, lo pneumatico Pirelli P-Zero (PZ4), il Cravattino Piaggio Vespa Primavera, il cerchione Oz Racing Rally Racing.

L’ambiente attiguo contiene i lockers realizzati appositamente da Shukoh, un’azienda giapponese dall’animo italiano. Sono verniciati con il caratteristico Rosso Marrone RAL3011 che contraddistingue la facciata dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo e richiama il colore delle raffinate lacche giapponesi.

Trova posto e si colloca all’ingresso anche la celebre bici De Rosa.

L’atrio, che accoglie gli ospiti in un caldo ambiente di attesa, contiene il mobile Flat di Cassina su cui poggiano il modello in scala della Ferrari Daytona SP3 e la iconica lampada Come Together di Artemide.

La tenda modulare scorrevole realizzata da I-Mesh chiude idealmente l’ambiente e segna il passaggio agli Uffici consolari. La poltrona Multichair di B-Line e la sedia Ginger di Poltrona Frau creano un piccolo angolo conversazione, completato dalla libreria Nuvola Rossa di Cassina e dai modelli in scala delle Automobili Lamborghini disegnate dal Centro Stile, della Maserati MC20 della Ducati Panigale V4.