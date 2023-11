Giovedì 9 Novembre, un evento significativo ha avuto luogo presso il Consolato Generale d’Italia a Los Angeles: Nicolò Gobbi, il coordinatore del Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE) a Los Angeles, è stato ricevuto dalla Console Generale Raffaella Valentini e dalla Console Lorenza Errighi.

Questo incontro non solo ha sancito l’ufficializzazione del ruolo di Gobbi, ma ha anche aperto le porte a discussioni cruciali per la comunità italiana nella città.

Durante la riunione, si è discusso dell’importanza di costruire una comunità italiana sempre più forte e coesa a Los Angeles. Gobbi ha sottolineato l’importanza di raggruppare e mettere in contatto i lavoratori italiani, specialmente in ambiti professionali simili, per creare una rete di supporto e collaborazione.

Un punto focale dell’incontro è stata la rivelazione di Valentini riguardo alla presenza significativa di ricercatori italiani a Los Angeles, un settore in rapido sviluppo. Inoltre, è stata annunciata l’apertura di 300 posti di lavoro presso l’ACI per ricercatori italiani, una notizia che potrebbe incentivare un flusso di professionisti italiani all’estero verso il ritorno in patria.

Un altro tema importante trattato durante l’incontro è stato quello della promozione e divulgazione della cultura italiana all’estero. In questo contesto, è stato presentato il progetto di una “Design House” a Los Angeles, che mira a inventariare e promuovere articoli di arte, moda, design e cibo italiani, creando sinergie tra produttori e aziende italiane.

In conclusione, l’incontro tra Nicolò Gobbi e i rappresentanti del consolato italiano a Los Angeles segna un momento di grande promessa e collaborazione. Si prevede che queste iniziative non solo rafforzeranno la comunità italiana a Los Angeles, ma contribuiranno anche a promuovere l’immagine e l’innovazione dell’Italia nel mondo.