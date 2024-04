Il formaggio Asiago e la sua grande ecletticità, fatta di un’ampia gamma di stagionature, nicchie emergenti e lunghe maturazioni, rafforza la collaborazione col mondo del vino e, per il secondo anno consecutivo, diventa Official Cheese di OperaWine, Vinitaly e Vinitaly and the City, i tre prestigiosi appuntamenti in programma a Verona dal 12 al 17 aprile.

Dalle proposte esclusive sul palcoscenico di OperaWine, alla scoperta di abbinamenti di tendenza a Vinitaly and the City, fino alla valorizzazione delle stagionature di nicchia a Vinitaly, l’Asiago DOP riafferma la sua grande versatilità e celebra la partnership privilegiata col mondo del vino tornando ad essere l’unico formaggio a rappresentare la produzione lattiero-casearia italiana nei tre eventi veronesi.

“Il formaggio Asiago – afferma Flavio Innocenzi, Direttore del Consorzio Tutela Formaggio Asiago – è un prodotto unico e distintivo. La sua varietà, frutto di una storia millenaria, lo candida di diritto ad essere l’interlocutore delle migliori proposte vitivinicole e a promuovere in Italia e all’estero efficaci sinergie food e wine esplorando nuovi spazi di collaborazione”.

Venerdì 12 aprile, in Piazza Dante, nel cuore del centro storico di Verona, spetta all’Official Cheese aprire la lunga kermesse con l’inaugurazione di Vinitaly and the City. Sabato 13 aprile, alle Gallerie Mercatali, l’Asiago DOP incontra i migliori cento produttori italiani selezionati da Wine Spectator a OperaWine, l’evento première del Salone internazionale, teatro delle più iconiche etichette del vino italiano riconosciute negli USA, primo mercato di riferimento per la specialità veneto-trentina.

A OperaWine, l’Asiago DOP farà vivere sorprendenti degustazioni di stagionature molto esclusive abbinate a vini super-premium e gustosi momenti con le speciali Pizza DoppioCrunch ® proposte dal pizzachef Renato Bosco.

L’anima glamour del formaggio Asiago trova il suo spazio a Vinitaly & The City, il fuori salone dei wine lover e invita alla scoperta di abbinamenti di tendenza nella masterclass “Asiago DOP drink, botaniche e sapori”, in programma il 13 aprile nella Sala Consiliare del Palazzo Scaligero, sede della Provincia di Verona (Piazza dei Signori – Loggia di Fra Giocondo).

Andrea Cason, riconosciuto bartender della mixology, incontra Massimiliano Gnesotto, il “raccoglitore” di erbe selvatiche dell’Altopiano di Asiago e, insieme, propongono un viaggio tra essenze, distillati, drink e stagionature “introvabili” dove sarà l’olfatto a trasportare ospiti istituzionali, giornalisti e foodblogger in un percorso ricco di esperienze gustative con le diverse stagionature dell’Asiago DOP.

Dal 14 al 17 aprile, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago promuove le produzioni di nicchia al Vinitaly Bio (Padiglione C-Organic Hall), al Gala Dinner Mixology, in programma martedì 16 aprile, al Self Service d’Autore (Galleria dei Signori – Pad. 11/12), in collaborazione con l’associazione JRE-Italia e racconta la sinergia con prodotti a Denominazione d’Origine facendo apprezzare esperienze di pairing dell’unica specialità casearia che offre un’ampia gamma di stagionature, dai 20 giorni dell’Asiago DOP Fresco, agli oltre 10 anni dell’Asiago DOP Stagionato Stravecchio.

Al Pavilion, area H, col Prosecco DOC, in particolare, martedì 16 aprile alle ore 16, il formaggio Asiago sarà protagonista di una speciale masterclass.