L’INTERVISTA | L’Ambasciatore Canepari: “Guardare la Repubblica Dominicana con le lenti dell’italianità”

C’è una storia incredibile di uno scienziato italiano, Ciferri, che è venuto e ha fondato il sistema di studio dell’agricoltura e della biologia dominicana, e anche qui commuove chi é nel settore ma gli altri non lo conoscono. La stessa cosa per il primo vescovo residente, un intellettuale italiano arrivato qui 500 anni fa. Fu il primo a difendere gli indios. C’è una sua lettera al Papa dove racconta che lui, spada in pugno, a cavallo, di notte difendeva gli indigeni contro il governatore di Spagna. Cose incredibili, che se messe insieme fanno capire cosa ha fatto l’Italia.

Eppure tutte queste storie coralmente non venivano né comprese né apprezzate nella loro dimensione. Quindi era giunto il momento di conoscerle, raccontarle, studiarle scientificamente. Perché queste sono storie serie, la nostra è una comunità seria, e seriamente vanno spiegate e studiate con strumenti seri.

Insisto sulla serietà proprio per cambiare pagina su certe cose, e che tante opportunità ci sono se si fa conoscere questa base che ci lega. Per questo ci voleva un libro che mettesse insieme tutti gli studiosi e intellettuali più importanti di questo paese. E da questo libro sono nate tante iniziative, ed è venuto dietro tutto il paese.

Il ministro degli esteri e il presidente del tribunale costituzionale ci hanno scritto, il presidente della Repubblica ha fatto una prefazione, le grandi famiglie, non solo italiane, hanno sponsorizzato, perché tutti hanno voluto sostenere l’iniziativa. Da questo bisogno nasce questo lavoro corale dell’ambasciata insieme davvero a tutte le istituzioni le aziende, i centri culturali, le università. Li abbiamo messi tutti insieme per parlare di Italia e Repubblica Dominicana insieme”.

Qual è l’attualità di questa presenza della comunità italiana nel paese?

“Le faccio un esempio. Il primo giornale fondato 150 anni fa in Repubblica Dominicana, il più autorevole, é stato fondato da una famiglia di mercanti genovesi, i Pellerano, di Santa Margherita Ligure. Il Listín Diario, dal genovese “listin”, ovvero la piccola lista, che adesso ha il primo gruppo mediatico. Pensiamo che strumento è per la nostra collettività. Pur essendo la prima famiglia per ricchezza nel paese secondo Forbes, e tra le prime dieci dell’intera America Latina, quando io sono arrivato non era presente nella Camera di Commercio Dominico-Italiana.

FOTO RICORDO L’incontro a Punta Cana

Nessuna di queste famiglie investiva in Italia, mentre investivano in Spagna, in Inghilterra, negli Stati Uniti. Non studiavano in Italia, mentre andavano in tutto il mondo con borse di studio ricche di questo governo. C’era qualcosa che non andava. E questo anche perché le due comunità italiane, quella arrivata adesso e quella arrivata nei secoli scorsi, non si sentivano una comunità. Si sentivano due gruppi distinti, e nessuno cercava di interagire, anche se le opportunità sarebbero state enormi. E quindi anche grazie a queste iniziative, come il libro, o altre iniziative culturali, economiche serie fatte in questi anni, queste due comunità sono state unite, e messe per la prima volta insieme.

Quindi adesso abbiamo una Camera di Commercio Dominico-Italiana che prima non aveva tra i soci nessuna delle grandi aziende del paese ed ora è la principale della Repubblica Dominicana, rappresenta una percentuale maggioritaria del Prodotto Interno Lordo domenicano. Basta vedere questo per capire plasticamente cos’è la nostra comunità più antica e come dialoga con quella nuova. E tutti insieme capiscono che provengono da una radice comune, che ci sono valori comuni che sono stati trasferiti alla Repubblica Dominicana che li ha fatti propri. Dall’indipendenza della stampa, all’importanza di impegnarsi nel lavoro, alla bellezza dell’arte.