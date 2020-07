L’INIZIATIVA | Italiani all’estero, a Tokyo la Settimana della Cucina Italiana in Giappone

Anche quest’anno, in linea con le precedenti due edizioni, l’Ambasciata d’Italia a Tokyo celebrerà la Settimana della Cucina Italiana in Giappone (16-22 novembre 2020) attraverso la realizzazione di un catalogo dedicato a bar, ristoranti, pizzerie e locali per l’aperitivo. Il catalogo 2020 sarà disponibile in formato digitale a partire da inizio novembre.

Nelle prossime settimane l’Ambasciata avvierà il processo di selezione dei locali interessati a essere inseriti nel catalogo.

Tutti i locali coinvolti dovranno prevedere un menù fisso ispirato alla tradizione italiana e appositamente pensato per la Settimana della Cucina (prima colazione per i bar, pranzo e/o cena per ristoranti e pizzerie, o aperitivo).

Andrà altresì indicato il principale ingrediente “Made In Italy” per la realizzazione del menù.

Tutti i locali interessati a ricevere le istruzioni dell’Ambasciata per partecipare al catalogo potranno scrivere un messaggio, entro e non oltre il 31 agosto 2020 all’indirizzo mail dell’Ambasciata.