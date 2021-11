Lega nel Mondo, Lorella Gerace neo coordinatrice per l’Austria

Lorella Gerace, interprete e consulente per grandi aziende locali, è la nuova coordinatrice di Lega nel Mondo per l’Austria. Lo annuncia Paolo Borchia, eurodeputato e responsabile della Lega per gli Italiani nel mondo: “Altro tassello al consolidamento della Lega all’estero: Lorella è una figura di spessore, conosciuta ed inserita nel contesto viennese che spicca per le capacità relazionali. Il suo sostegno sarà fondamentale per fungere da punto di riferimento per la nostra comunità presente nel Paese”.

Nata e cresciuta a Firenze, Lorella Gerace risiede a Vienna da 33 anni e ha insegnato interpretazione simultanea e consecutiva alla locale università: “L’obiettivo che mi pongo sulla base del ruolo che mi è stato affidato, grazie alla mia rete di contatti nel settore dell’imprenditoria austriaca, è quello di aumentare la presenza della Lega nei contesti locali di italianità; inoltre, vorrei far conoscere meglio il mondo delle piccole e medie imprese italiane, in particolar modo quelle del Triveneto, al fine di promuovere investimenti e la creazione di posti di lavoro anche nel territorio italiano. Inoltre, in qualità di neo coordinatrice, ho intenzione di creare un sito web dedicato alla Lega nel Mondo Austria per fornire appoggio e supporto ai cittadini italiani residenti nel Paese”.