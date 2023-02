Laura Pausini in concerto a Madrid per i suoi 30 anni di carriera

Laura Pausini ha scelto Madrid come seconda tappa del suo tour di 24 ore, che tocca 2 continenti e 3 città per festeggiare i 30 anni di carriera, iniziata il 27 febbraio del 1993, con la vittoria al Festival di Sanremo, nella categoria nuove proposte, con il brano ‘La solitudine’.

Dopo il successo all’Apollo Theatre di New York, primo dei tre live, che si è svolto dalla mezzanotte del 26 febbraio (ora italiana), l’artista, amatissima in Spagna e in Sud America, si è esibita questo pomeriggio per un’ora al Music Station della capitale spagnola ricevendo una calorosa accoglienza dai fan.

“In Spagna mi sento a casa”, ha detto dal palco Pausini, ricordando che ‘La solitudine’ nel 1994 è diventato il suo primo successo nel Paese iberico.

Dieci i brani in scaletta, da ‘Volveré junto a ti’, versione in spagnolo di ‘E ritorno da te’, fino a un’anticipazione del nuovo singolo, intitolato ‘Un buon inizio’, che uscirà “a breve”. L’artista ha infatti annunciato che non intende fermarsi, ma continuare “a correre, a sudare, a vedere cosa c’è dopo”.

Questo concerto finisce, ma “finisce per dare spazio a qualcosa di nuovo che comincerà da domani”, ha detto Pausini, che a giugno e luglio si esibirà a Venezia e, per la prima volta, a Siviglia. “Queste due città sono solo l’inizio di tutto”, “per i prossimi 30 anni voglio continuare a essere la vostra voce”, ha promesso.