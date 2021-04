La tombola e il bingo grazie all’online stanno tornando a riscuotere successo

Ma quale sarà il futuro per il gioco del bingo? Il 2021 sarà l’anno decisivo per capire se la versione fisica con le sale bingo reali può avere ancora una fetta del mercato.

Il bingo online in Italia ha ripreso a crescere nel 2020 proprio durante il primo lockdown. Ma come sta andando il settore del bingo a un anno dall’inizio della pandemia da covid? Le sale gioco di bingo e tombola sono chiuse ma i siti online che offrono questi giochi sono in ascesa.

Sale bingo chiuse, la protesta dei lavoratori a Roma e Milano

Il bingo online italiano ha ripreso correre e i dati della chiusura per l’anno 2020 sono entusiastici. C’è però il rovescio della medaglia ovvero il settore del bingo fisico che rischia di fallire e che ha fatto sentire la sua voce nelle piazze italiane. La speranza per chi lavora nelle sale tombola e bingo era quella di avere un pò di speranza dal nuovo Governo Draghi ma al momento tutto sembra bloccato. Ecco quindi che al momento chi vuole giocare al gioco del bingo può farlo solo tramite i siti online autorizzati. In questo 2020 il numero di utenti del bingo online a soldi veri è cresciuto di oltre il 20%.

La tombola in versione digitale, detta più comunemente bingo, ha visto crescere anche l’offerta con nuovi tornei e jackpot molto più elevati. Il vantaggio di giocare al bingo online è quello di poterlo fare anche gratis sui siti aams. Chi invece vuole provare a vincere soldi con il bingo online a soldi veri sa di poter trovare sui vari portali, sale con cartelli a vari prezzi, per tutte le tasche. Ecco così che il gioco del bingo diventa il giusto mix di divertimento, intrattenimento e ricerca della fortuna.

Il futuro della tombola e del bingo è online, ecco perché

Il bingo online ha quasi le stesse regolare della tombola. Chi vuole giocare al bingo online italiano può farlo (se maggiorenne) registrandosi a uno dei tanti siti che offrono questo gioco e scegliere la propria stanza. Ad esempio un sito italiano di bingo online come Skiller permette di giocare sia a soldi veri che a soldi virtuali quasi 10 sale differenti, per costo della cartella e per jackpot. Il bingo è un gioco che permette anche di chattare in tempo reale con le persone collegate in quel momento cercando quindi di creare un clima di gruppo.

Gli amanti del bingo tradizionale ovviamente sono abituati alla sala gremita, al contatto fisico, alle consumazioni al tavolo per passare un pò di ore in compagnia. Ma del resto con le restrizioni causa covid questo tipo di modalità sul gioco del bingo al momento non è possibile e quindi ci si accontenta della versione digitale. Sono molti gli utenti che, organizzandosi tramite social, decidono insieme di entrare in un determinato sito di bingo online italiano e accedere alla stessa stanza. Questo è un espediente molto intelligente per giocare al bingo anche se a distanza e in tutta sicurezza.

Ma quale sarà il futuro per il gioco del bingo? Il 2021 sarà l’anno decisivo per capire se la versione fisica con le sale bingo reali può avere ancora una fetta del mercato. Oppure se, con le continue restrizioni, il bingo online possa diventare l’unico modo per giocare a questo divertente e intramontabile gioco.