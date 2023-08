La Lunigiana, la terra dei Malaspina e di Toto Cutugno

La Lunigiana è una delle terre italiane che mi affascinano di più. Essa diede i natali anche al cantautore Toto Cutugno. Infatti, il cantautore scomparso di recente, nacque il 7 luglio 1943 a Fosdinovo, in Provincia di Massa-Carrara, anche se le sue origini erano siciliane. Da giovane visse in Liguria, nella limitrofa Provincia della Spezia.

Divisa tra Toscana e Liguria, la Lunigiana è una terra molto importante. Attraverso di essa, la popolazione preromana dei Liguri veniva nella Pianura Padana a fare la transumanza del bestiame. Una testimonianza di ciò potrebbe essere la statua stele che si trova a Barbassolo di Roncoferraro, in Provincia di Mantova. Il manufatto è simile a quelli che si trovano in Lunigiana e che si possono vedere nel Museo delle Statue-Stele di Pontremoli, in Provincia di Massa-Carrara.

La Lunigiana è legata ad una delle famiglie nobili italiane più importanti: i Malaspina. Tale famiglia fu una discendente degli Obertenghi, dai quali discesero anche altre famiglie nobili importanti, come la famiglia degli Este, dalla quale discese anche quella tedesca dei Braunschweig. Da un ramo della famiglia dei Braunschweig discese l’attuale famiglia reale del Regno Unito. La regina Vittoria, infatti, era di quella famiglia e sposò il principe tedesco Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha. Suo nipote, re Giorgio V, rinunciò al titolo tedesco di Sassonia-Coburgo-Gotha per quello inglese di Windsor nel 1917.

Attraverso la Lunigiana passa anche la Via Francigena, un tempo via storica dei pellegrini che dall’Inghilterra giungevano a Roma. L’arcivescovo di Canterbury Sigerico (950-994) percorse tale via per ricevere il pallio dal Papa e scrisse di Puntremal, Pontremoli nel dialetto locale.

Non dimentichiamo che la Lunigiana ebbe a che fare anche con grandi letterati come Dante Alighieri e Ludovico Ariosto. Quest’ultimo fu commissario agli ordini degli Este.

Menzione speciale per la gastronomia lunigianese coi panigacci, i testaroli e i salumi.

L’Italia è ricca di storia e la Lunigiana ne è un esempio. Vale la pena visitarla e conoscerla.